Corriere dello Sport – annuale per il portiere Nocchi (Di giovedì 22 settembre 2022) 2022-09-22 18:25:49 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: MONOPOLI – Rinforzo tra i pali per il Monopoli. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club biancoverde annuncia "di aver acquisito il diritto alle prestazioni Sportive del calciatore Timothy Nocchi fino al 30 giugno 2023. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il portiere toscano classe '90 è reduce dalla stagione disputata con la maglia del Catanzaro; prima dell'ultima esperienza in Calabria, Nocchi ha vestito le maglie di Juve Stabia, Carpi, Padova, Spezia e Perugia in Serie B totalizzando 44 presenze e in Serie C Juventus Next Gen, Tuttocuoio, Carrarese e Poggibonsi (130 presenze totali). L'esperto estremo ...

