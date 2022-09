Udinese, Deulofeu: «Ci divertiamo e vinciamo, ora avanti così» (Di martedì 13 settembre 2022) L’attaccante dell’Udinese Deulofeu, autore di un grande inizio di stagione, ha commentato sui social il momento della squadra friulana MOMENTO FELICE – «Quanto valore dobbiamo dare a questa sensazione e a questa mentalità vincente. Si soffre ma si continua e poi ci si diverte a vincere. Tutti siamo protagonisti! Andiamo avanti ancora per la prossima. Vamos!!» si legge nel post pubblicato su Instagram. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) L’attaccante dell’, autore di un grande inizio di stagione, ha commentato sui social il momento della squadra friulana MOMENTO FELICE – «Quanto valore dobbiamo dare a questa sensazione e a questa mentalità vincente. Si soffre ma si continua e poi ci si diverte a vincere. Tutti siamo protagonisti! Andiamoancora per la prossima. Vamos!!» si legge nel post pubblicato su Instagram. L'articolo proviene da Calcio News 24.

