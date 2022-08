XII° Premio Mario Rigoni Stern | scelti gli autori finalisti

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 17 agosto 2022) RIVA DEL GARDA – È stata selezionata dalla giuria la top ten delper la Letteratura multilingue delle Alpi, che si terrà il prossimo 2 settembre alle 17,30 nel Centro Congressi di Riva del Garda (Tn). Sono in corsa per ilfinale (in ordine alfabetico) Carmine Abate con “Il cercatore di luce” (ed. Mondadori), Carlo Barbante con “Scritto nel ghiaccio” (ed. Il Mulino), Ulderica Da Pozzo con “Femines” (Forum Edizioni), Pino Loperfido con “Ciò che non si può dire” (Edizioni del Faro), Adeline Loyau con “Les tribulations d’une scientifique en montagne” (ed. Glénat), Paolo Malaguti con “Il moro della cima” (ed. Einaudi), Annalina Molteni con “L’ombra dei Walser” (Monterosa Edizioni), Andrea Mustoni con “Un uomo tra gli orsi” (Ediciclo Edizioni), Stefano Piazza con “Pensare le ...