Primarie Usa | Liz Cheney sconfitta in Wyoming dalla candidata di Trump

cocchi2a : RT @agambella: #USA Anche Liz Cheney ha perso le primarie repubblicane contro la Hageman supportata da Trump e salgono così a 4 i membri de… - Alexme22Alex : Liz #Cheney è stata sconfitta alle primarie repubblicane in #Wyoming dalla candidata sostenuta da Donald #Trump, H… - comedian72 : RT @Michele_Arnese: La deputata Usa Liz Cheney, tra le voci repubblicane più critiche nei confronti dell'ex presidente Donald Trump, ha per… - tigrelt : RT @agambella: #USA Anche Liz Cheney ha perso le primarie repubblicane contro la Hageman supportata da Trump e salgono così a 4 i membri de… - AMarco1987 : Usa, Liz Cheney perde le primarie repubblicane in Wyoming. Trump: 'Può scomparire nell'oblio' -

Agenzia ANSA

'Questesono finite, ma adesso inizia il vero lavoro'. Queste le parole di Liz Cheney, figlia dell'ex vice di George W. Bush e una delle ...Liz Cheney è stata sconfitta allerepubblicane in Wyoming dall'avversaria sostenuta da Donald Trump, Harriet Hageman. 'Difendere la verità onora quanti hanno dato tutto', ha dichiarato Cheney, figlia dell'ex vicepresidente, ... Usa: Liz Cheney sconfitta in primarie Wyoming, attacca Trump - Ultima Ora Liz Cheney è stata sconfitta alle primarie repubblicane in Wyoming dall'avversaria sostenuta da Donald Trump, Harriet Hageman.La Serbia rifiuta di collocare una base militare Russa sul suo territorio. Mentre, Belgrado amplierà la sua cooperazione con la NATO.