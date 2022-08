Monreale | donna cade nel bosco | soccorsa nella notte dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

(Di mercoledì 17 agosto 2022)– È stato necessario l’intervento da parte dei Tecnici delieri sera in via Esterna Valle Cuba.zona a monte del cimitero di, unadi 55 anni, R. M. Di, si è infortunata mentre percorrevatrae Pioppo. Intorno alle 1900 la runner, mentre si stava allenando da solazona di via Esterna Valle Cuba, è scivolata sulla strada sterratando rovinosamente e procurandosi la sospetta lussazione dell’anca destra. La, non senza difficoltà per la scarsa presenza di campo, è riuscita a lanciare l’allarme alla centrale del NUE112 che, ...

MonrealeNews : Un intervento notturno per una runner infortunata durante un allenamento. LE FOTO -

MonrealeLive

M., 55 anni, di, si stava allenando da sola nella zona di via Esterna Valle Cuba quando è ... Erano da poco passate le 19 e la, non senza difficoltà per la scarsa presenza di campo, è ...- I Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione nella tarda serata per soccorrere una runner infortunata nei boschi trae Pioppo. Monreale, incidente nel bosco, una donna finisce in ospedale Palermo, 17 ago. (Adnkronos) - Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione nella tarda serata per soccorrere una runner infortunata nei boschi tra Monreale e Pioppo. R.M., 55 anni,.MONREALE, 17 agosto – Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione nella tarda serata per soccorrere una runner infortunata nei boschi tra Monreale e Pioppo. R.M., 55 anni, di Monrea ...