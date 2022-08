Ucraina | Papa | “Misericordia e pietà per popolo martoriato”

(Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Un pensiero speciale va ai numerosi pellegrini che oggi si sono radunati nel santuario della Divinaa Cracovia, dove 20 anni fa Giovanni Paolo II fece l’atto di affidamento del mondo alla divina. Più che mai vediamo oggi il senso di quel gesto, che vogliamo rinnovare nella preghiera e nella testimonianza della vita. Laè la via della salvezza per ognuno di noi e per il mondo intero. Chiediamo al Signorespeciale eper ilucraino”. E’ il pensiero rivolto agli ucraini daFrancesco al termine dell’Angelus. Francesco ha voluto anche “attirare l’attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zone dei Paesi limitrofi. Le popolazioni di ...

vaticannews_it : #Ucraina Un colloquio che si inserisce nel contesto della solidarietà più volte espressa da #PapaFrancesco a tutto… - Agenzia_Ansa : Il Papa incontra in Vaticano il rappresentante di Kirill. E' il primo incontro di persona da quando la Russia ha in… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato: Non si può chiedere all'aggredito di rinunciare alle armi.… - News24_it : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. I filorussi valutano chiusura Zaporizhzhia. Il Papa: 'Misericordia e p… - SATELITLGTVUSA1 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco, alla vigilia della Solennità dell'Assunta, dopo la preghiera dell'Angelus, chiede al Signore misericord… -

Gli accordi, infatti, 'sono stati firmati a vari livelli tra l'e alcuni partner, che ... Quindi, questo passo è stato raggiunto in modo molto faticoso, ma come ilha detto è qualcosa di ...'Una misericordia speciale, misericordia e pietà per li martoriato popolo ucraino': le ha chiesteFrancesco all'Angelus. 'Un pensiero speciale va ai numerosi pellegrini che oggi si sono radunati nel Santuario della Divina Misericordia a Cracovia, dove vent'anni fa San Giovanni Paolo II fece l'...Papa Francesco all'Angelus: "Chiediamo al Signore, misericordia speciale, misericordia e pietà per il martoriato popolo ucraino" ...Lo riferisce il portavoce del ministero della Difesa di Mosca. Kiev: due civili morti e 10 feriti a Krasnohorivka. Il nunzio apostolico: difficile prevedere un vero negoziato ...