Salernitana, Sky: “Ecco Maggiore, si limano gli ultimi dettagli” (Di sabato 13 agosto 2022) Salernitana Maggiore- La Salernitana continua la sua preparazione in vista della gara di domani all’Arechi, contro la Roma di Mourinho. Stamane, i Campani hanno svolto lavoro di scarico e risveglio muscolare. Morgan De Sanctis e Danilo Iervolino, rappresentano la coppia più calda sul mercato di questo fine calciomercato estivo. I Campani, sono molto attivi su vari fronti legati soprattutto al centrocampo. Mercoledì, è stato presentato ai tifosi Granata il nuovo acquisto: Vilhena, Olandese di esperienza che ha anche prelevato la numero 10 lasciata da Verdi. Terminata questa operazione, ora la Salernitana continua ad essere attiva e sembra aver concluso un altro affare. Dopo la lunga chiacchierata con gli agenti del calciatore, la trattativa per portare in granata Giulio Maggiore si è finalmente ... Leggi su seriea24 (Di sabato 13 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista della gara di domani all’Arechi, contro la Roma di Mourinho. Stamane, i Campani hanno svolto lavoro di scarico e risveglio muscolare. Morgan De Sanctis e Danilo Iervolino, rappresentano la coppia più calda sul mercato di questo fine calciomercato estivo. I Campani, sono molto attivi su vari fronti legati soprattutto al centrocampo. Mercoledì, è stato presentato ai tifosi Granata il nuovo acquisto: Vilhena, Olandese di esperienza che ha anche prelevato la numero 10 lasciata da Verdi. Terminata questa operazione, ora lacontinua ad essere attiva e sembra aver concluso un altro affare. Dopo la lunga chiacchierata con gli agenti del calciatore, la trattativa per portare in granata Giuliosi è finalmente ...

TuttoSalerno : De Grandis (Sky): 'Salernitana attardata. Finora mercato da 5,5' - Spezia_1906 : ?? #Maggiore si avvicina al sì alla #Salernitana ?? Firmerà un quadriennale ?? Resta da attendere solo l'ok dello… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Spezia, Kiwior verso il no all'offerta del West Ham: Maggiore vicinissimo alla Salernitana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Spezia, Kiwior verso il no all'offerta del West Ham: Maggiore vicinissimo alla Salernitana - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Spezia, Kiwior verso il no all'offerta del West Ham: Maggiore vicinissimo alla Salernitana -