Regina Elisabetta, nuovo lutto per la sovrana: morta la migliore amica (Di sabato 13 agosto 2022) Un nuovo dolore per la Regina Elisabetta. La sovrana piange la scomparsa di Lady Myra Butter, una delle sue più care amiche. Butter è deceduta qualche giorno fa, aveva 97 anni. I giornali inglesi la descrivono come una delle persone più vicine a sua Maestà. Secondo i beninformati era confidente non solo di Elisabetta II, ma anche molto amica del Principe Filippo, venuto a mancare nel giugno del 2021.

