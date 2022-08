fisco24_info : Borsa: Milano (+0,3%) tiene con Europa dopo Wall street: Leggera tensione sui titoli di Stato italiani, spread a 209 - infoiteconomia : Borsa: Europa tiene in attesa di Wall Street, Milano +0,2% - SignorCEO : RT @MilanoFinanza: Milano Finanza, Paperoni di Borsa: ecco gli italiani più ricchi sui mercati azionari - infoiteconomia : Borsa: Europa sale, futures Usa positivi, Milano +0,6% - MilanoFinanza : Milano Finanza, Paperoni di Borsa: ecco gli italiani più ricchi sui mercati azionari -

Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio cauto di Wall street: lamigliore è quella di Francoforte che sale dello 0,4%, seguita da Londra eche crescono dello 0,3%. In aumento dello 0,2% Madrid, di qualche frazione sopra la parità Parigi, in calo dello ...Unipol chiude la classifica dei cinque titoli migliori del paniere principale delladicon un rialzo dell'1,12%. Mente il Ftse Mib è in rialzo dello 0,29% a 22.924 punti, fra i titoli ...Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio cauto di Wall street: la Borsa migliore è quella di Francoforte che sale dello 0,4%, seguita da Londra e Milano che crescono dello ...Prada starebbe valutando la possibilità di raccogliere almeno 1 miliardo di dollari tramite una seconda quotazione sulla Borsa di Milano.