“Mi ha rubato tutto!”: Delia Duran se l’è vista brutta, quella persona le ha fatto del male (Di giovedì 11 agosto 2022) La modella Delia Duran ha vissuto un momento molto complicato in passato: prima di Alex, un altro uomo le ha rubato il cuore (e non solo…) Delia Duran (fonte youtube)La modella venezuelana Delia Duran si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al “GF Vip”, avvicendandosi al marito Alex Belli. L’esperienza le ha permesso di chiarire la situazione con Soleil Sorge, attivamente coinvolta nel famoso triangolo amoroso a favore di telecamere con l’attore di “Centovetrine”. Nonostante Delia e Alex abbiano celebrato la loro unione grazie ad una cerimonia informale e non ufficiale, si considerano marito e moglie a tutti gli effetti. Prima della relazione con l’interprete, però, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 agosto 2022) La modellaha vissuto un momento molto complicato in passato: prima di Alex, un altro uomo le hail cuore (e non solo…)(fonte youtube)La modella venezuelanasi è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al “GF Vip”, avvicendandosi al marito Alex Belli. L’esperienza le ha permesso di chiarire la situazione con Soleil Sorge, attivamente coinvolta nel famoso triangolo amoroso a favore di telecamere con l’attore di “Centovetrine”. Nonostantee Alex abbiano celebrato la loro unione grazie ad una cerimonia infore non ufficiale, si considerano marito e moglie a tutti gli effetti. Prima della relazione con l’interprete, però, ...

DayDreamng93 : @hrtszouis boh hanno detto che alcuni hanno “””””rubato”””” lt2 fatto sta che hanno fator uscire la copertina la tr… - AMI_NEWS_ : RT @yakamoz_ya: “Halit mi ha rubato il cuore” “Sta andando tutto molto bene” IL MODO IN CUI HO VINTO CON I MIEI #HalSin - Sombrerosss : Pensate lavorare ad una cosa per 2 anni, non essere ancora pronto a dire la data di uscita, e aspettare per fare u… - DiGiulioAurora : RT @yakamoz_ya: “Halit mi ha rubato il cuore” “Sta andando tutto molto bene” IL MODO IN CUI HO VINTO CON I MIEI #HalSin - kekys_navarro : RT @yakamoz_ya: “Halit mi ha rubato il cuore” “Sta andando tutto molto bene” IL MODO IN CUI HO VINTO CON I MIEI #HalSin -