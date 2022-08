Cancro, trovato un vaccino: 'È capace di istruire il sistema di difesa e migliorare la risposta contro il tumore' (Di giovedì 11 agosto 2022) Una svolta importante nella ricerca forse arrivata. Un vaccino anti Cancro in grado di sfruttare un virus come cavallo di Troia per istruire il sistema immunitario a riconoscere le cellule tumorali. ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022) Una svolta importante nella ricerca forse arrivata. Unantiin grado di sfruttare un virus come cavallo di Troia perilimmunitario a riconoscere le cellule tumorali. ...

Gianni78605577 : #cancro: trovato #vaccino capace di #istruire il sistema difesa. Ma i #novax si faranno curare o si lasceranno morire??? - arwen0506 : @antonio18t @Love____unicorn @Agenzia_Ansa Non hanno nessun interesse a far guarire la gente, altrimenti avrebbero… - T_Giovanni23 : @guiodic A cuba hanno trovato pure la cura per il cancro se si sta a sentire il regime - anubi22 : @LucaBizzarri @HoaraBorselli Questa è peggio di quando disse che avrebbe trovato la cura per il cancro… - zuler01 : @QuelloConLaCana Attenzione però a non trattare la depressione come si è trattato il cancro. Non fatelo entrare nel… -