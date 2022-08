Barcellona nei guai: Lewa e altri 6 giocatori non registrati a tre giorni dalla Liga (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sempre più clamorosa la situazione del Barcellona che ancora non ha potuto registrare sette giocatori a pochi giorni dall’inizio della Liga Barcellona ancora incredibilmente bloccato malgrado il mercato faraonico messo in piedi in estate. Le stringenti regole economiche della Liga fanno sì che a tre giorni dal primo appuntamento di campionato, il club blaugrana non abbia ancora potuto registrare ben sette giocatori. Nella lista figurano i cinque super acquisti: Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessié e Christensen (con questi ultimi due che avrebbero addirittura una clausola per liberarsi) oltre a Sergi Roberto e Dembelé, freschi di contratti rinnovati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sempre più clamorosa la situazione delche ancora non ha potuto registrare settea pochidall’inizio dellaancora incredibilmente bloccato malgrado il mercato faraonico messo in piedi in estate. Le stringenti regole economiche dellafanno sì che a tredal primo appuntamento di campionato, il club blaugrana non abbia ancora potuto registrare ben sette. Nella lista figurano i cinque super acquisti:ndowski, Raphinha, Koundé, Kessié e Christensen (con questi ultimi due che avrebbero addirittura una clausola per liberarsi) oltre a Sergi Roberto e Dembelé, freschi di contratti rinnovati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

