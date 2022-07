"Siamo miracolati". Il racconto dei sopravvissuti alla valanga

(Di martedì 5 luglio 2022) Tra i superstiti della tragedia sulla Marmolada c'è chi è riuscito a mettersi in salvo una manciata di secondi prima che il seracco venisse giù. "Qualche metro più giù e saremmo stati travolti anche noi"

"Ciabbracciati forte erimasti accucciati mentre la massa di ghiaccio ci passava ... " Io e altri 5 compagni - spiega - possiamo effettivamente definirci "", dato che la zona in ...della F1 sono altri, e molti di loro hanno santi con il portafoglio. 2. La calma di ...di fronte a una scuderia che non impara dai propri errori e, anzi, ne fa sempre di peggiori, ...Tra i superstiti della tragedia sulla Marmolada c'è chi è riuscito a mettersi in salvo una manciata di secondi prima che il seracco venisse giù. "Qualche metro più giù e saremmo stati travolti anche n ...Oggi è arrivata la testimonianza di un sopravvissuto strage Marmolada. Si tratta del 27enne Riccardo Franchin, ingegnere di Barbarano Mossano (Vicenza).