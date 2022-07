Siccità, a Verona scatta il limite all’uso dell’acqua potabile. L’ordinanza del sindaco contro gli sprechi (Di sabato 2 luglio 2022) Allarme Siccità, arrivano i primi razionamenti dell’acqua potabile. Il primo caso in Italia arriva da Verona. A seguito del perdurare della situazione meteorologica e della conseguente emergenza idrica, il sindaco Damiano Tommasi ha firmato un’ordinanza. Che limita l’uso dell’acqua potabile ai fini domestici, per la pulizia personale e per l’igiene. Un invito anche ad adottare comportamenti e abitudini utili a ridurre gli sprechi. Responsabilizzando ciascun cittadino sull’importanza delle singole azioni per cercare di arginare il problema. A Verona parte il razionamento dell’acqua potabile Fino al 31 agosto sarà quindi vietato usare acqua potabile proveniente da fonte idrica per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) Allarme, arrivano i primi razionamenti. Il primo caso in Italia arriva da. A seguito del perdurare della situazione meteorologica e della conseguente emergenza idrica, ilDamiano Tommasi ha firmato un’ordinanza. Che limita l’usoai fini domestici, per la pulizia personale e per l’igiene. Un invito anche ad adottare comportamenti e abitudini utili a ridurre gli. Responsabilizzando ciascun cittadino sull’importanza delle singole azioni per cercare di arginare il problema. Aparte il razionamentoFino al 31 agosto sarà quindi vietato usare acquaproveniente da fonte idrica per ...

