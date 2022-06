Calda ondata di rimodulazioni Vodafone con aumenti di 2 euro al mese (Di giovedì 30 giugno 2022) Purtroppo c’è da confermare una nuova ondata di rimodulazioni Vodafone per i clienti del servizio mobile. In questi ultimi giorni di giugno, è in pieno svolgimento una campagna informativa via SMS rivolta a specifici clienti che vedranno la loro spesa telefonica mensile aumentare di ben 2 euro, a meno che non si opti per il recesso dal contratto. Cosa cambia I rincari in atto fanno parte delle modifiche unilaterali del contratto previste dall’operatore da inizio primavera. Queste prevedono aumenti diversificati per tipologia di clienti: proprio quelli previsti all’inizio di questa estate comportano un aumento considerevole del costo mensile per ogni singolo cliente di 2 euro, a fronte tuttavia di servizi aggiuntivi. Si confermano per gli interessati SMS e minuti di chiamate ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Purtroppo c’è da confermare una nuovadiper i clienti del servizio mobile. In questi ultimi giorni di giugno, è in pieno svolgimento una campagna informativa via SMS rivolta a specifici clienti che vedranno la loro spesa telefonica mensile aumentare di ben 2, a meno che non si opti per il recesso dal contratto. Cosa cambia I rincari in atto fanno parte delle modifiche unilaterali del contratto previste dall’operatore da inizio primavera. Queste prevedonodiversificati per tipologia di clienti: proprio quelli previsti all’inizio di questa estate comportano un aumento considerevole del costo mensile per ogni singolo cliente di 2, a fronte tuttavia di servizi aggiuntivi. Si confermano per gli interessati SMS e minuti di chiamate ...

Pubblicità

salutegreen24 : (Adnkronos) - Il Giappone sta vivendo un’ondata di calore da record. Infatti a Tokyo le temperature hanno raggiunto… - pier_vigne : I media, CATASTROFICAMENTE, danno grande enfasi alle temperature più alte della media non vi diranno nulla sull'ond… - 4rtinique : ho finalmente comprato il ventilatore quindi ora posso schiattare di caldo sì ma almeno con un’ondata di aria calda addosso :> - SiciliaReporter : Sicilia, meteo: Are you ready? Sta per partire l’ondata più calda di Giugno con temperature che sfioreranno i 45°C - SanSeveroNews : L’arrivo di aria calda di origine nord-africana determinerà un ulteriore incremento termico nella nostra Regione ne… -