LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: fasi finali del concorso a squadre di ginnastica artistica. 0-0 all’intervallo tra Italia e Portogallo nel calcio (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ItaliaNI IN GARA 22:03 ginnastica artistica – Esercizio ottimo e grande reazione dopo le difficoltà della gemella. 13.2 per Asia! Tocca adesso ad Angela Andreoli. 22:00 ginnastica artistica – 11.2 per Alice D’Amato, visibilmente delusa ed amareggiata dopo aver commesso diverse sbavature ed essere caduta al termine della terza diagonale. Ora è il turno di Asia D’Amato. 21:58 calcio – Termina a reti inviolate il primo tempo tra Italia e Portogallo. Ricordiamo che nel pomeriggio l’altro incontro del girone B si è concluso con la vittoria della Turchia ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI ENI IN GARA 22:03– Esercizio ottimo e grande reazione dopo le difficoltà della gemella. 13.2 per Asia! Tocca adesso ad Angela Andreoli. 22:00– 11.2 per Alice D’Amato, visibilmente delusa ed amareggiata dopo aver commesso diverse sbavature ed essere caduta al termine della terza diagonale. Ora è il turno di Asia D’Amato. 21:58– Termina a reti inviolate il primo tempo tra. Ricordiamo che nel pomeriggio l’altro incontro del girone B si è concluso con la vittoria della Turchia ...

