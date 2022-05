Stefano D’Orazio: chi era, malattia, come è morto, tomba, moglie, figli, chi è Tiziana Giardoni (Di domenica 29 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier anche Tiziana Giardoni e Red Canzian, rispettivamente moglie e amico di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh volato in cielo troppo presto. Dagli esordi al debutto di Stefano D’Orazio con i Pooh Stefano D’Orazio è nato a Roma il 12 settembre del 1948 ed è morto nella Capitale il 6 novembre dello scorso anno. Nato e cresciuto nel quartiere Monteverde, ha iniziato a studiare la batterista e ha fatto parte di diverse band prima di diventare componente dei Pooh nel 1971. Lui, infatti, è stato un batterista, paroliere, cantante, regista, voce e flauto traverso dei Pooh dal 1971 al 2009 e poi nell’annata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier anchee Red Canzian, rispettivamentee amico di, storico batterista dei Pooh volato in cielo troppo presto. Dagli esordi al debutto dicon i Poohè nato a Roma il 12 settembre del 1948 ed ènella Capitale il 6 novembre dello scorso anno. Nato e cresciuto nel quartiere Monteverde, ha iniziato a studiare la batterista e ha fatto parte di diverse band prima di diventare componente dei Pooh nel 1971. Lui, infatti, è stato un batterista, paroliere, cantante, regista, voce e flauto traverso dei Pooh dal 1971 al 2009 e poi nell’annata ...

