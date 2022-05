Pozzuoli | i bambini della VC Marconi scrivono al Sindaco

Advertising

Pozzuoli21 : LE FOTO/ Vigili urbani nelle scuole per insegnare l’educazione stradale ai bambini - CRALTLC : Chicco Pafundi La (Chicco Pozzuoli) Negozio di abbigliamento e scarpine per neonati e bambini. Vasta gamma di prodo… -

Reportweb

..." Via Campana 270(Napoli) Il costo del biglietto in prevendita è di 12,00 Euro ed è comprensivo anche di Pizza e Bibita (Acqua, Coca - Cola o Aranciata). Ingresso gratuito per i...Il mio sogno era di aiutare gli anziani o i. E poi, invece, ho finito col fare teatro. In ... La lapide è ae da lì è partito tutto . Abbiamo scoperto di dove veniva il nonno morto ... Pozzuoli - Aree giochi per bambini: pronta a Licola, al via i lavori per quella del lungomare POZZUOLI - La polizia locale di Pozzuoli entra in classe e porta l'educazione stradale tra i banchi, a contatto diretto con i più piccoli. Un'esperienza già vissuta negli anni, ripartita in questi gio ...POZZUOLI - Proseguono senza sosta le attività del Progetto “S.O.S. Ragazze Nessuna esclusa…” progetto patrocinato dalla Regione Campania che, su iniziativa della P&P Academy di Anna Paparone in ATS, s ...