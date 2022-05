(Di sabato 28 maggio 2022) L'ex presidente trasforma l'annuale kermesse della Nra di Houston nel comizio della ricandidatura. A pochi giorni dalla strage di Uvalde, la sua soluzione per le scuole è mettere polizia e controlli: "L'unico modo per fermare un cattivo con una pistola è un bravo ragazzo con una pistola"

Agenzia_Ansa : 'Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l'America più sicura, più ricca e più gran… - LoveYourLifeHon : EVIL INCARNATE - HuffPostItalia : Donald Trump e l'elogio delle armi: 'L’esistenza del male non è un buon motivo per disarmarci' - Giovann08571078 : ?? DONALD TRUMP L'ANNUNCIO CHE MOLTI ASPETTAVANO ?? - maurarossi9 : RT @Agenzia_Ansa: 'Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l'America più sicura, più ricca e più grande di… -

E' iniziato con un omaggio ai 'meravigliosi patrioti' presenti al George R. Brown Convention Center di Houston l'intervento dial grande raduno della National Rifle Association . L'ex presidente, accolto da un'ovazione della platea e dai cori 'Usa, Usa, Usa', ha chiesto un momento di silenzio per le vittime della ...... Emirati, Bahrein e Marocco raggiunti nel 2020 sotto l'amministrazione di. Nel 2020, l'Arabia Saudita ha sostenuto gli Accordi di Abramo, ma all'epoca ha chiarito che non avrebbe ...Donald Trump ha attaccato Joe Biden dal palco della convention National Rifle Association (organizzazione che agisce in favore dei detentori di armi da fuoco) a Houston, annunciando di volersi ricandi ...L'ex presidente trasforma l'annuale kermesse della Nra di Houston nel comizio della ricandidatura. A pochi giorni dalla strage di Uvalde, la sua soluzione per ...