Tennis Trophy Joy of Moving arriva a Roma | presentati i Master finali di fine luglio nella Capitale

Advertising

andreastoolbox : Presentata al Foro Italico la fase finale della Tennis Trophy Fit Kinder. Milan: «L'obiettivo è non far perdere la… - federtennis : Il Master finale della 17º edizione del Tennis Trophy FIT @KinderJoyMoving è alle porte! ??Appuntamento dal 23 al 31… -

FIT

La 17esima edizione del 'FIT Kinder Joy of moving' è sempre più vicina al Master finale di Roma. L'evento conclusivo del circuito promozionale giovanile si disputerà quest'anno dal 23 al 31 luglio, e il 30 e 31 ...Sabato 28 e domenica 29 maggio, infatti, i campi del club romagnolo ospitano la quarta tappa dello Junior WheelchairFIT Kinder Joy of Moving, circuito giovanile nazionale per il... Presentato a Roma il Master del 'Tennis Trophy FIT Kinder' La 17esima edizione del “Tennis Trophy FIT Kinder Joy of moving” è sempre più vicina al Master finale di Roma. L’evento conclusivo del circuito promozionale giovanile si disputerà quest’anno dal 23 al ...Pakistan No.1 Aqeel Khan lifted the trophy of the 39th Chief of the Air Staff Khyber Cup Open Tennis Championship-2022 after defeating Muhammad Shoaib by 7-5 and 6-2 in the final played at PAF ...