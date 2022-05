Rifiuti speciali, l'Italia perde 1 mld di euro all'anno per assenza impianti (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) - L'assenza sul territorio nazionale di un'adeguata rete di impianti di trattamento costringe il nostro Paese ad esportare ogni anno ingenti quantitativi di Rifiuti provenienti da attività industriali che all'estero vengono trasformati in nuove materie prime e in energia. Un gap che costa al Paese circa 1 miliardo di euro l'anno. La denuncia emerge dal Report 'Ambiente, Energia, Lavoro – La centralità dei Rifiuti da attività economiche', presentato da Assoambiente (Associazione imprese servizi ambientali ed economia circolare). Nel 2019 (ultimi dati disponibili per i Rifiuti speciali) la produzione di Rifiuti in Italia ha superato quota 193 milioni di tonnellate, di questi ben 163 mln sono ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) - L'sul territorio nazionale di un'adeguata rete didi trattamento costringe il nostro Paese ad esportare ogniingenti quantitativi diprovenienti da attività industriali che all'estero vengono trasformati in nuove materie prime e in energia. Un gap che costa al Paese circa 1 miliardo dil'. La denuncia emerge dal Report 'Ambiente, Energia, Lavoro – La centralità deida attività economiche', presentato da Assoambiente (Associazione imprese servizi ambientali ed economia circolare). Nel 2019 (ultimi dati disponibili per i) la produzione diinha superato quota 193 milioni di tonnellate, di questi ben 163 mln sono ...

