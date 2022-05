Calciomercato Serie A LIVE: Mertens vice-Immobile, la Juve avanza per Pogba, Cavani vuole il Napoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 26 MAGGIO Marotta prova l’accelerata decisiva per Mkhitaryan a parametro zero (CLICCA QUI)«Gli piacerebbe tornare al Napoli», ecco il desiderio di Cavani (CLICCA QUI)Calciomercato Torino, Singo piace alle big e Cairo fa il prezzo (CLICCA QUI)Bernardeschi cerca squadra, l’esterno è nel mirino del Napoli (CLICCA QUI)La Lazio cerca un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 26 MAGGIO Marotta prova l’accelerata decisiva per Mkhitaryan a parametro zero (CLICCA QUI)«Gli piacerebbe tornare al», ecco il desiderio di(CLICCA QUI)Torino, Singo piace alle big e Cairo fa il prezzo (CLICCA QUI)Bernardeschi cerca squadra, l’esterno è nel mirino del(CLICCA QUI)La Lazio cerca un ...

