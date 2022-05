La violenza americana è americana | ma stiamo attenti anche noi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel 2022 sono state 212 le stragi da armi da fuoco in America, secondo Gun Violence Archive, un’associazione non-profit che definisce sparatoria di massa gli incidenti con quattro o più persone ferite o uccise. I morti sono oltre 6300, solo quest’anno, con un conteggio esatto ancora impossibile perché ancora si contano le vittime, per ora sono 18 bambini, della strage alla scuola elementare in Texas di ieri. Ogni volta, ogni maledetta volta, la domanda che tutti si pongono è per quale motivo le stragi a mano armata succedano con tale frequenza soltanto negli Stati Uniti. È colpa dell’America o della facilità di accesso alle armi, o forse di entrambi? Come capita inesorabilmente dopo ogni strage,dopo l’ultimo massacro di bambini in Texas, negli Stati Uniti parte il solito rimbalzo di responsabilità tra chi si batte da anni per regole più severe sulla vendita di ...