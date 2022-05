(Di martedì 24 maggio 2022) In questo spezzone andato in onda sul Canale 1 della tvla direttrice diToday Margarita Simonyan dice che o larà in«o leper l’intera umanità, non c’è una terza opzione». Ilè stato pubblicato daln Media Monitor di Julia Davis,del Daily Beast. «(I media occidentali) – esordisce Simonyan – dicono che l’Occidenterà e laperderà. Questo è semplicemente impossibile. Oremo, o leper, non c’è una terza opzione». La ...

In questo spezzone andato in onda sul Canale 1 della tvla direttrice di Russia Today Margarita Simonyan dice che o la Russia vincerà in Ucraina "o le ...del Daily Beast . "(I media ...La furia dellacontro Floris. Ma il conduttore la gela A rendere ancora più assurda la scena è che l'uomo non è l'ultimo visitatore sprovveduto, ma il guardiano del parco, che ha ... La giornalista russa in tv: «O la Russia vince in Ucraina o le cose andranno male per tutta l’umanità» – Il video Da sempre, i reportage che possiamo vedere nelle nostre televisioni pongono in rilievo, in modo che sembra oggettivo, le operazioni russe. Alla resistenza ucraina viene dato poco o punto rilievo, ...Avrei potuto essere io. In quanto giornalista radiofonico attivo per quattro decenni in Medio Oriente, mi sono trovato sulla linea di tiro una quantità di volte. L’incidente più memorabile, perché ne ...