Formare i medici del futuro e tutelare gli specializzandi, presentato Ddl (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “Una formazione che si adegua alle esigenze di salute e sanità a cui stiamo andando incontro nel prossimo futuro, con le emergenze epidemiologiche, la cronicità, l’invecchiamento della popolazione e la necessità di una maggiore presenza sul territorio”. Ma anche “più diritti per gli specializzandi e per i medici di medicina generale in formazione. Insomma: più tutele, medicina generale che diventa specializzazione e uno stretto rapporto con il territorio sin dall’inizio della formazione”. Sintetizza così la senatrice Paola Boldrini (Pd), prima firmataria di un disegno di legge in 11 articoli, il testo presentato oggi in conferenza stampa a Roma. Per Boldrini si tratta di “un cambiamento necessario della formazione specialistica in medicina – spiega ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – “Una formazione che si adegua alle esigenze di salute e sanità a cui stiamo andando incontro nel prossimo, con le emergenze epidemiologiche, la cronicità, l’invecchiamento della popolazione e la necessità di una maggiore presenza sul territorio”. Ma anche “più diritti per glie per idina generale in formazione. Insomma: più tutele,na generale che diventa specializzazione e uno stretto rapporto con il territorio sin dall’inizio della formazione”. Sintetizza così la senatrice Paola Boldrini (Pd), prima firmataria di un disegno di legge in 11 articoli, il testooggi in conferenza stampa a Roma. Per Boldrini si tratta di “un cambiamento necessario della formazione specialistica inna – spiega ...

