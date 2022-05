Come mai De Rossi veniva chiamato “Tano” in Argentina? Il motivo è assurdo (Di martedì 24 maggio 2022) Daniele De Rossi è stato uno dei più forti centrocampisti al mondo dimostrando un rendimento davvero sopra la media in Italia e in Europa. Ci sono alcuni calciatori che sono in grado di scrivere pagine memorabili nella storia del calcio, con Daniele De Rossi che sicuramente uno di quelli che più di tutti è riuscito a realizzare il proprio sogno fin da bambino, diventando una colonna assoluta della Roma, la sua squadra del cuore rinunciando anche in tante occasioni ha dei contratti decisamente più importanti e di maggior prestigio, con il centrocampista che ha però giocato anche per un’altra squadra che gli affibbiato un soprannome davvero particolare. Daniele De Rossi Roma (LaPresse)Il sogno di tutti i ragazzini che iniziano a giocare a calcio nei campetti di periferia è quello un giorno di poter indossare la maglia della propria ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 24 maggio 2022) Daniele Deè stato uno dei più forti centrocampisti al mondo dimostrando un rendimento davvero sopra la media in Italia e in Europa. Ci sono alcuni calciatori che sono in grado di scrivere pagine memorabili nella storia del calcio, con Daniele Deche sicuramente uno di quelli che più di tutti è riuscito a realizzare il proprio sogno fin da bambino, diventando una colonna assoluta della Roma, la sua squadra del cuore rinunciando anche in tante occasioni ha dei contratti decisamente più importanti e di maggior prestigio, con il centrocampista che ha però giocato anche per un’altra squadra che gli affibbiato un soprannome davvero particolare. Daniele DeRoma (LaPresse)Il sogno di tutti i ragazzini che iniziano a giocare a calcio nei campetti di periferia è quello un giorno di poter indossare la maglia della propria ...

Advertising

ricpuglisi : Come mai non si parla dei #REFERENDUMGIUSTIZIA? - martaottaviani : 4/ Per vent’anni, durante la mia carriera diplomatica ho visto varie svolte nella nostra politica estera, ma non mi… - ricpuglisi : Come mai si parla di catasto (probabile aumento di tassazione) e non di spending review (riduzione della spesa pubblica)? - fracalmaquelbro : RT @crisonvenus: Gli uomini indignati sotto questo tweet ( sarcastico ) in cui li si ripaga con la stessa moneta. ' C'è un video dove si ve… - UolterStramp : @SimoPillon Ovviamente la notizia che riporti è falsa e fuorviante. Tuttavia da un microcefalo come te non ci aspet… -