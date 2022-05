Gli Usa pronti ad affondare il debito russo. Investitori in allerta (Di lunedì 23 maggio 2022) Gli Investitori che fino a poche settimane fa ancora credevano nella sostenibilità del debito russo potrebbero presto passare un brutto quarto d’ora. Che a Mosca non tiri una bella aria è noto, come ha raccontato recentemente Formiche.net: per far fronte a una possibile crisi del debito, per non chiamarlo default, il Cremlino ha deciso di vendere ai Paesi esteri parte del proprio oro, che in tutto vale 120 miliardi di dollari. Perché, deve essere stato il ragionamento delle autorità russe, laddove non arrivano petrolio, gas o semplice fiducia nella propria economia, c’è l’oro. Con un certo fondamento: a giorni potrebbe arrivare dagli Stati Uniti quello che ha tutta l’aria di essere un colpo micidiale all’ex Unione Sovietica: la mancata proroga della licenza, prossima ormai alla scadenza naturale, che ha finora ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 maggio 2022) Gliche fino a poche settimane fa ancora credevano nella sostenibilità delpotrebbero presto passare un brutto quarto d’ora. Che a Mosca non tiri una bella aria è noto, come ha raccontato recentemente Formiche.net: per far fronte a una possibile crisi del, per non chiamarlo default, il Cremlino ha deciso di vendere ai Paesi esteri parte del proprio oro, che in tutto vale 120 miliardi di dollari. Perché, deve essere stato il ragionamento delle autorità russe, laddove non arrivano petrolio, gas o semplice fiducia nella propria economia, c’è l’oro. Con un certo fondamento: a giorni potrebbe arrivare dagli Stati Uniti quello che ha tutta l’aria di essere un colpo micidiale all’ex Unione Sovietica: la mancata proroga della licenza, prossima ormai alla scadenza naturale, che ha finora ...

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Gustave Caillebotte, Gli aranci, 1878, Museum of Fine Arts, Houston, Texas, USA.… - NicolaPorro : ?? L’attacco a Berlusconi perché dice la verità sulle sanzioni, il motivo per cui gli Usa non guadagnano dalla guerr… - Mov5Stelle : Chi pagherà gli effetti di questa guerra è l’Europa, non gli USA che sul gas avranno persino vantaggi economici aum… - gianluzappo : RT @formichenews: Gli #Usa pronti ad affondare il debito russo. Investitori in allerta L'articolo di @gianluzappo ?? - formichenews : Gli #Usa pronti ad affondare il debito russo. Investitori in allerta L'articolo di @gianluzappo ??… -