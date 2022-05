Fedez e il tumore al pancreas: “Sono stato molto fortunato” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Mi ritengo parecchio fortunato”. Alla presentazione di Love Mi, Fedez ha parlato del tumore che lo ha colpito e dell’operazione che ha subito per asportarlo. “È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”, ha spiegato. “È stata un’operazione importante – ha spiegato – Sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino ma sto facendo attività fisica e mi ritengo molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Mi ritengo parecchio”. Alla presentazione di Love Mi,ha parlato delche lo ha colpito e dell’operazione che ha subito per asportarlo. “È arrivato l’esame istologico. Ilerararo, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto culo’… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori”, ha spiegato. “È stata un’operazione importante – ha spiegato –stati rimossi duodeno, cistifellea,e un pezzo di intestino ma sto facendo attività fisica e mi ritengo...

Advertising

rotaruchristina : RT @romatoday: Fedez rompe il silenzio: 'Arrivato l'esame istologico, il tumore non ha preso i linfonodi' - LaStampa : Fedez rompe il silenzio sul tumore: “Non ha attaccato i linfonodi, al 90% va tutto bene” - lifestyleblogit : Fedez e il tumore al pancreas: 'Sono stato molto fortunato' - - palermomaniait : Fedez parla del tumore: ''Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori'' -… - qn_giorno : Fedez: 'Tumore raro come quello di Steve Jobs, sono stato molto fortunato' - Il Giorno -