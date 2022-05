Charles Leclerc, delusione palpabile: “Ferrari, così fa male…” (Di lunedì 23 maggio 2022) così fa male. Firmato Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari si è dovuto ritirare dal Gran Premio di Spagna per un problema riscontrato alla power unit. Gettato al vento, quindi, un weekend fin lì perfetto che stava continuando sulla stessa lunghezza d’onda di venerdì e sabato: con il monegasco saldamente davanti a tutti. Adesso il pilota Ferrarista non è più al comando della classifica piloti. La tristezza di Charles Leclerc nel box Ferrari Scuro in volto il pilota monegasco della Ferrari che ha dovuto alzare bandiera bianca sul più bello. Nonostante la delusione, però, il Ferrarista ha ringraziato la squadra riconoscendo il grande lavoro svolto nel weekend spagnolo: “Un ritiro che fa molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)fa male. Firmato. Il pilota dellasi è dovuto ritirare dal Gran Premio di Spagna per un problema riscontrato alla power unit. Gettato al vento, quindi, un weekend fin lì perfetto che stava continuando sulla stessa lunghezza d’onda di venerdì e sabato: con il monegasco saldamente davanti a tutti. Adesso il pilotasta non è più al comando della classifica piloti. La tristezza dinel boxScuro in volto il pilota monegasco dellache ha dovuto alzare bandiera bianca sul più bello. Nonostante la, però, ilsta ha ringraziato la squadra riconoscendo il grande lavoro svolto nel weekend spagnolo: “Un ritiro che fa molto ...

Advertising

MarioAndretti : Charles @Charles_Leclerc sei un vero fenomeno. Complimenti a tutti @ScuderiaFerrari #SpanishGP #F1 - Anto_Giovinazzi : Bravi ragazzi ! @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc ?? #essereFerrari - ScuderiaFerrari : QUALI DAY mode ???? @charles_leclerc #essereFerrari?? #SpanishGP - nothxngnew : RT @mrtnvlvsn: Per me è Charles Leclerc che inizia a seguire Drake su Instagram dopo che gli ha fatto perdere 300k dollari - MissStark1989 : RT @yleniaindenial1: puoi sentire il cuore di ogni ferrarista spezzarsi nel momento in cui Charles Leclerc dice 'NO NO' per poi ritirarsi q… -