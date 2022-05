F1 | Russell prima guida Mercedes ?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 22 maggio 2022) George ha ottenuto un ottimo 4°posto al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2022, valevole come 6° stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della miglior posizione in partenza dell’anno. Il giovane pilota britannico dellasi è tolto la soddisfazione di battere il famoso e competitivo, almeno fino alla scorsa stagione, compagno di squadra Lewis Hamilton, solo 6°. Soprattutto si è messo alle spalle la Red Bull di Sergio Perez, 5°. Commenta in rassegna stampa: È stata lavolta di tutta la stagione in cui siamo stati davanti nella classifica dei tempi in almeno una sessione, per la precisione in Q2. Alla fine ci siamo qualificati al quarto posto, un risultato abbastanza buono anche se come tempi sul giro siamo ancora piuttosto lontani da Charles., ex Williams, ai ...