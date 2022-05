“Avanti un altro! Pure di sera”, anticipazioni domenica 22 maggio (Di domenica 22 maggio 2022) domenica 22 maggio, su Canale 5 in prime-time, torna l’appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». domenica 22 maggio, su Canale 5 in prime-time, torna l’appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nella puntata di domani, le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Campioni e Natura. A rappresentare le due squadre scenderanno in campo Filippo Magnini ed Emanuela Folliero. Tra gli ospiti che porranno all’interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà la modella ex Madre Natura Cicelys Zelies. Sempre presenti il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 22 maggio 2022)22, su Canale 5 in prime-time, torna l’appuntamento con «undi».22, su Canale 5 in prime-time, torna l’appuntamento con «undi». Conduce il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nella puntata di domani, le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Campioni e Natura. A rappresentare le due squadre scenderanno in campo Filippo Magnini ed Emanuela Folliero. Tra gli ospiti che porranno all’interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà la modella ex Madre Natura Cicelys Zelies. Sempre presenti il ...

