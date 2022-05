Australia | vincono i laburisti Il nuovo premier è Anthony Albanese | figlio di un marinaio italiano

Advertising

michelevillano : #socialisti 'Italiani' dal #Belgio all' #Australia vincenti Ribaltone in Australia:?vincono i Laburisti di Anthony… - MrLin27 : Australia, vincono i Laburisti di Anthony Albanese: sarà il primo premier 'italiano' di un paese anglosassone. Vitt… - Tradecon1 : In Australia, perdono i liberali (liberali solo di nome) e vincono laburisti (comunisti solo di nome) questo. È sta… - Marc0_0_0 : RT @euronewsit: Australia, vincono i Laburisti di Anthony Albanese: sarà il primo premier 'italiano' di un paese anglosassone. Vittoria net… - euronewsit : Australia, vincono i Laburisti di Anthony Albanese: sarà il primo premier 'italiano' di un paese anglosassone. Vitt… -

Il Partito Laburista vince le elezioni in. Sarà, quindi, il leader di centro - sinistra Anthony Albanese a formare un nuovo governo, insieme ad una coalizione con Verdi e Indipendenti - diversi soggetti politici, politicamente uniti ...Un altro suo cavallo di battaglia è la lotta ai cambiamenti climatici, in una nazione energivora come l'che dipende molto per il suo export dai combustibili ...L’opposizione laburista all’attuale governo di Toni Morrison ha vinto le elezioni in Australia secondo le proiezioni dei risultati riportate dai media ...Siamo stati un governo forte, siamo stati un buon governo, l'Australia è più forte come risultato del nostro impegno in questi ultimi tre mandati', ha dichiarato Morrison Morrison ha chiamato l'avvers ...