Primarie Usa, la rivincita di Trump che cavalca i suoi temi classici. E torna la tesi delle “elezioni rubate” (Di giovedì 19 maggio 2022) Donald Trump non lascia la presa sul partito repubblicano e supera la prova delle Primarie. Due suoi candidati – sottolinea Sky tg 24 – Ted Budd per il Senato in Nord Carolina e Doug Mastriano, per il governatore della Pennsylvania, hanno vinto mostrando la forza dell’ex presidente e della teoria del voto del 2020 rubato, appoggiata da tutti e due i vincitori. Ted Budd si è presentato come difensore delle armi, anti-abortista e difensore del muro anti-immigrati al confine con il Messico. Mastriano invece è un ex colonnello dell’esercito. Di ritorno sulla scena di The Donald, troppo presto dato per sconfitto, scrive oggi anche la Stampa confermando che i numeri, nel martedì delle Primarie in cinque Stati Usa in vista del elezioni di Midterm, hanno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Donaldnon lascia la presa sul partito repubblicano e supera la prova. Duecandidati – sottolinea Sky tg 24 – Ted Budd per il Senato in Nord Carolina e Doug Mastriano, per il governatore della Pennsylvania, hanno vinto mostrando la forza dell’ex presidente e della teoria del voto del 2020 rubato, appoggiata da tutti e due i vincitori. Ted Budd si è presentato come difensorearmi, anti-abortista e difensore del muro anti-immigrati al confine con il Messico. Mastriano invece è un ex colonnello dell’esercito. Di ritorno sulla scena di The Donald, troppo presto dato per sconfitto, scrive oggi anche la Stampa confermando che i numeri, nel martedìin cinque Stati Usa in vista deldi Midterm, hanno ...

