Barbie | annunciato a Cannes l’ingresso di altre due star nel film

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il cast disi amplia sempre più. Dal Festival diarrivano alcune indiscrezioni che vedrebbero duesubentrare nel progetto. E non è tutto: pare che ci saranno più versioni die Ken, oltre a quella proposta da Margot Robbie e Ryan Gosling. Il mondo intero attende paziente l’uscita del nuovodi Greta Gerwig. Ed è proprio la regista, nel contesto del Festival di, a svelare qualche dettaglio in più in merito a. Secondo recenti indiscrezioni riportate da The Sun, pare che dueabbiano accettato di prendere parte al. E non si tratta dicomuni. Una, ad esempio, arriva dal mondo della musica pop ed è tra i personaggi più glamour degli ultimi ...