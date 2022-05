Livio Cori e Anna Tatangelo ci riprovano? L’indiscrezione (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ sempre informatissima la rivista Chi sui movimenti di una delle coppie che tanto piace al lettori del giornale di Alfonso Signorini. Verrebbe da dire che un po’ se la cantano e se la suonano da soli, visto che sono stati i primi a parlare della rottura della coppia formata da Anna Tatangelo e Livio Cori e adesso, parlano di un possibile riavvicinamento. Che cosa c’è di vero? Difficile a dirsi. Anna Tatangelo nonha mai parlato in modo diretto della fine della sua storia con Livio Cori ma dai social sono sparite le storie insieme e le dediche d’amore. Il cantante inoltre aveva rilasciato alcune dichiarazioni, sottolineando che stare al fianco di una donna come Anna Tatangelo, così in vista e così interessante per il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ sempre informatissima la rivista Chi sui movimenti di una delle coppie che tanto piace al lettori del giornale di Alfonso Signorini. Verrebbe da dire che un po’ se la cantano e se la suonano da soli, visto che sono stati i primi a parlare della rottura della coppia formata dae adesso, parlano di un possibile riavvicinamento. Che cosa c’è di vero? Difficile a dirsi.nonha mai parlato in modo diretto della fine della sua storia conma dai social sono sparite le storie insieme e le dediche d’amore. Il cantante inoltre aveva rilasciato alcune dichiarazioni, sottolineando che stare al fianco di una donna come, così in vista e così interessante per il ...

