Diretta "Bestie, ora la pena di morte", chi è il russo che vuole far fuori il battaglione Azov. E scatta lo scambio dei militari (Di martedì 17 maggio 2022) Siamo all'83esimo giorno di guerra. Finlandia e Svezia chiedono ufficialmente l'ingresso nella Nato, contro cui si schiera Erdogan. L'avanzata della russia prosegue a est, pur stentando. A Mosca germi di protesta contro Vladimir Putin. Confermata dall'Ucraina l'evacuazione di 264 militari dell'acciaieria Azovstal, a Mariupol. Ore 15.45 Kiev: scambiati militari feriti a Mariupol con prigionieri russi "L'Ucraina è stata costretta a scambiare i militari ucraini feriti a Mariupol con prigionieri di guerra russi perché non c'era altro modo per salvarli". Ad affermarlo è la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar. "L'operazione di salvataggio dei militari da Azovstal durerà fino al loro ritorno dal territorio non controllato dall'ucraina", sottolinea Maliar secondo quanto riferisce ...

