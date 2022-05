Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 maggio 2022)DEL 15 MAGGIOORE 19.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRAFIUMICINO E PISANA CARREGGIATA INTERNA E RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SIA IN CARREGGIATA ESTERNA CHE INTERNA SULL’A91FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA PORTUENSE E AEROPORTO DI FIUMICINO DIREZIONECODE A TRATTI SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E LA MASSIMINA IN DIREZIONESULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE PERSITONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTELNO E SPINACETO SULL’APPIA CODE ALTEZZA FRATTOCCHIE DIREZIONEPER QUANTO RIGUARDA IL TRASORTO ...