Advertising

InsideOver

Ventotto anni, deputata del Parlamento ucraino per il partito d'opposizione European Solidarity, e - soprattutto - fondatrice e comandante delMedico: circa 300 fra medici e ...Ventotto anni, deputata del Parlamento ucraino per il partito d'opposizione European Solidarity, e - soprattutto - fondatrice e comandante delMedico: circa 300 fra medici e ... Il Battaglione Hospitalier e la sedia a rotelle: la storia della guerriera Yana Zinkevych, 28 anni, guida i trecento sanitari dell’Hospitalier per salvare vite in prima linea. «Dopo l’incidente del 2015 pensai all’eutanasia, poi è nata mia figlia. È grazie a lei che ce l’ho fatta ...