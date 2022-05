Rugby, TOP10 2022: Rovigo-Valorugby 24-22. In Finale Scudetto sarà ancora derby d’Italia (Di domenica 15 maggio 2022) Il TOP10 2021-2022 di Rugby conosce anche il nome della seconda squadra che sarà in campo allo Stadio Lanfranchi di Parma sabato 28 maggio alle ore 17.30 per la Finale Scudetto: contro il Petrarca Rugby ci sarà, per l’ennesimo derby d’Italia, la FEMI-CZ Rovigo, che ha sconfitto anche oggi, nella semiFinale di ritorno, il ValoRugby Emilia per 24-22, dopo il successo esterno all’andata per 16-9. Peroni TOP10 Semifinali di ritorno Petrarca Rugby v Transvecta Calvisano 43-24 andata 16-12 FEMI-CZ Rovigo v ValoRugby Emilia 24-22 andata 16-9FinaleParma, Stadio Lanfranchi – 28.05.22 – ore ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Il2021-diconosce anche il nome della seconda squadra chein campo allo Stadio Lanfranchi di Parma sabato 28 maggio alle ore 17.30 per la: contro il Petrarcaci, per l’ennesimo, la FEMI-CZ, che ha sconfitto anche oggi, nella semidi ritorno, il ValoEmilia per 24-22, dopo il successo esterno all’andata per 16-9. PeroniSemifinali di ritorno Petrarcav Transvecta Calvisano 43-24 andata 16-12 FEMI-CZv ValoEmilia 24-22 andata 16-9Parma, Stadio Lanfranchi – 28.05.22 – ore ...

