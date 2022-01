“Uno strano weekend al mare” | l’anteprima del film a Firenze | ecco quando

Leggi su lopinionista

(Di sabato 29 gennaio 2022)– Il giorno mercoledì 2 febbraio alle ore 21, alla Multisala UCI in via del Cavallaccio a, si terrànazionale del“Unoal”, dell’attore e regista fiorentino Alessandro Ingrà. Ilha come protagonisti, oltre allo stesso Ingrà, i comici toscani Alessandro Paci e Graziano Salvadori, e l’attore Massimo Di Stefano. Tra i volti femminili ci sono Raissa Moretti, Benedetta Rossi, Sefora De Giorgi e Rebecca Lynn. Tra gli altri spicca la presenza di noti personaggi del panorama cinematografico Toscano come Pietro Fornaciari e Massimo Bianchi, conosciuto come il “Loppa”; e di personaggi del jet set televisivo nazionale come Giorgio Manetti, famoso per la partecipazione a “Uomini e Donne” e l’ex calciatore ...