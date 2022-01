“Salvare vite umane è un dovere”, dopo quasi mille giorni viene archiviata l’inchiesta contro la Mare Jonio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era il mese di maggio del 2019 quando la nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans soccorse in Mare diverse persone (tra cui anche minori) partiti dalle coste Nord Africane e provenienti da Ciad, Bangladesh, Sudan, Camerun, Mali, Costa d’Avorio, Nigeria e Burkina Faso. Lo sbarco in Italia, in Sicilia, il 9 maggio. Poi l’apertura di un’indagine nei confronti dell’armatore della nave di soccorso Beppe Caccia e il comandante Massimiliano Napolitano. Oggi, quasi mille giorni dopo, quell’inchiesta è stata ufficialmente archiviata. Mare Jonio, dopo quasi mille giorni archiviata l’indagine La gip del Tribunale di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Era il mese di maggio del 2019 quando la navedella ong Mediterranea Saving Humans soccorse indiverse persone (tra cui anche minori) partiti dalle coste Nord Africane e provenienti da Ciad, Bangladesh, Sudan, Camerun, Mali, Costa d’Avorio, Nigeria e Burkina Faso. Lo sbarco in Italia, in Sicilia, il 9 maggio. Poi l’apertura di un’indagine nei confronti dell’armatore della nave di soccorso Beppe Caccia e il comandante Massimiliano Napolitano. Oggi,, quelè stata ufficialmentel’indagine La gip del Tribunale di ...

