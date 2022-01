L’iceberg A-68A rilascia 152 miliardi di tonnellate di acqua dolce in Antartide: l’allarme dell’ESA (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel luglio 2017 dalla piattaforma antartica Larsen-C si si è staccato L’iceberg A-68, con una superficie di oltre due volte Lussemburgo. Ha navigato verso nord e nel lungo tragitto si sono andati a staccare altri iceberg più piccoli ma altrettanto pericolosi per l’ecosistema marino. A gennaio 2021 ha raggiunto le coste della Georgia del Sud, sciogliendosi lentamente e rilasciando 152 miliardi di tonnellate di acqua dolce nell’Oceano. I danni all’habitat locale, sottolinea l’ESA, sono veramente preoccupanti. L’iceberg A-68A, uno dei più grandi iceberg mai registrati nella storia Il colossale iceberg A-68 si era staccato dalla piattaforma Larsen-C in Antartide a Luglio 2017, provocando gravi conseguenze all’ecosistema marino. L’A-68 risulta essere ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel luglio 2017 dalla piattaforma antartica Larsen-C si si è staccatoA-68, con una superficie di oltre due volte Lussemburgo. Ha navigato verso nord e nel lungo tragitto si sono andati a staccare altri iceberg più piccoli ma altrettanto pericolosi per l’ecosistema marino. A gennaio 2021 ha raggiunto le coste della Georgia del Sud, sciogliendosi lentamente endo 152didinell’Oceano. I danni all’habitat locale, sottolinea l’ESA, sono veramente preoccupanti.A-68A, uno dei più grandi iceberg mai registrati nella storia Il colossale iceberg A-68 si era staccato dalla piattaforma Larsen-C ina Luglio 2017, provocando gravi conseguenze all’ecosistema marino. L’A-68 risulta essere ...

