GF Vip, Delia Duran confessa di aver avuto un flirt con Aida Yespica (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ormai Delia Duran è un fiume in piena e non ha alcun timore di raccontare le sue piccanti esperienze passate. La modella venezuelana, infatti, si è dichiarata apertamente bisessuale e ha ammesso che lei e il marito Alex Belli hanno talvolta esperienze a tre, con altre donne. Si tratta di donne che devono piacere a entrambi e la condizione è che entrambi siano presenti ai rapporti (non possono andare con nessuno senza che sia presente l’altro). Ieri sera le confessioni di Delia si sono fatte ancora più piccanti quando, parlando con Miriana Trevisan, ha confessato di aver avuto un flirt con una donna bellissima, straniera ma molto conosciuta in Italia, che ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Pur senza fare ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ormaiè un fiume in piena e non ha alcun timore di raccontare le sue piccanti esperienze passate. La modella venezuelana, infatti, si è dichiarata apertamente bisessuale e ha ammesso che lei e il marito Alex Belli hanno talvolta esperienze a tre, con altre donne. Si tratta di donne che devono piacere a entrambi e la condizione è che entrambi siano presenti ai rapporti (non possono andare con nessuno senza che sia presente l’altro). Ieri sera le confessioni disi sono fatte ancora più piccanti quando, parlando con Miriana Trevisan, hato diuncon una donna bellissima, straniera ma molto conosciuta in Italia, che ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Pur senza fare ...

