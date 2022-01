Stellantis - A Mulhouse 850 assunzioni grazie alla nuova Peugeot 308

(Di martedì 25 gennaio 2022) La direzione dello stabilimento di, nella regione francese del Grand Est, ha informato il consiglio di fabbrica della necessità di aggiungere un terzo turno lavorativo per sostenere l'aumento della produzione della308 e soddisfare la forte raccolta ordini. Il nuovo turno, stando a quanto comunicato dai sindacati FO Metaux e CFE-CGC, coprirà orari notturni e porterà all'assunzione, con contratto a tempo determinato, di 850 lavoratori. Nuovo turno da marzo.ha già iniziato le procedure di reclutamento con l'obiettivo di avviare laorganizzazione dei turni lavorativi verso metà marzo. In ogni caso, lenon riguarderanno solo personale esterno: alcune posizioni saranno coperte con il ritorno di dipendenti in trasferta presso altri ...

La direzione dello stabilimento di, nella regione francese del Grand Est, ha informato il consiglio di fabbrica della necessità di aggiungere un terzo turno lavorativo per sostenere l'aumento della produzione ...Le bon accueil réservé à la nouvelle Peugeot 508 a encouragé Stellantis à accélérer la production du modèle sur son site de Mulhouse, avec des emplois à la clé.L'usine Stellantis de Mulhouse mettra en place mi-mars 2022 une équipe de travail de nuit pour la montée en puissance de la nouvelle Peugeot 308. Selon l'AFP, Stellantis a décidé de renforcer les équi ...