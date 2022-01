LIVE Marocco-Malawi 0-1, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: En-Nesyri vicino al pareggio! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? Giallo per Madinga, fallo su Hakimi. 29? 77% di possesso palla per il Marocco. 27? Hakimi di punizione chiama al miracolo Thomu in tuffo. 25? Marocco che spinge alla ricerca del pareggio. 23? Mhango in contropiede tenta il tiro incrociato, pallone fuori. 21? En-Nesyri in girata sfiora il primo palo. 19? Malawi che rinuncia oramai stabilmente ad andare in avanti. 17? Masina da buona posizione manda alto. 15? Boufal prova la giocata, ma viene fermato dentro l’area di rigore. 13? I terzini del Marocco oramai stabilmente in proiezione offensiva. 11? Cross in mezzo di Hakimi, spazza Thomu. 9? Malawi che ora si posiziona in difesa, in attesa di poter ripartire in contropiede. 7? Gooooooooooooooool, ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Giallo per Madinga, fallo su Hakimi. 29? 77% di possesso palla per il. 27? Hakimi di punizione chiama al miracolo Thomu in tuffo. 25?che spinge alla ricerca del pareggio. 23? Mhango in contropiede tenta il tiro incrociato, pallone fuori. 21? En-in girata sfiora il primo palo. 19?che rinuncia oramai stabilmente ad andare in avanti. 17? Masina da buona posizione manda alto. 15? Boufal prova la giocata, ma viene fermato dentro l’area di rigore. 13? I terzini deloramai stabilmente in proiezione offensiva. 11? Cross in mezzo di Hakimi, spazza Thomu. 9?che ora si posiziona in difesa, in attesa di poter ripartire in contropiede. 7? Gooooooooooooooool, ...

