Calciomercato Inter, Scamacca più vicino: la mossa di Marotta (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Inter, si pianificano le mosse per la prossima estate: il preferito in attacco resta Scamacca. Il punto L'Inter per l'attacco pensa a Gianluca Scamacca in chiave giugno, con Caicedo che sarebbe una soluzione tampone per la seconda parte di stagione. Stando a La Repubblica, il giovane centravanti del Sassuolo piace a tutte le big italiane ma preferirebbe un trasferimento nel club nerazzurro a giugno. Marotta e Ausilio non stanno a guardare le mosse della Juventus (che spinge per Vlahovic) e, oltre a Frattesi, dal sodalizio emiliano vorrebbero prenotare appunto anche Scamacca. Il Sassuolo valuta al momento il giocatore intorno ai 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

