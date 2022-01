Quirinale 2022, da Alberto Angela a Signorini e Amadeus, fino a Cruciani e Dino Zoff: i nomi della prima chiama. Ma “vincono” le schede bianche (Di martedì 25 gennaio 2022) Da Amadeus ad Alfonso Signorini, passando per il portiere campione del Mondo ’82 Dino Zoff, fino allo storico ‘responsabile’ berlusconiano Antonio Razzi. E ancora il conduttore di ‘Un giorno da pecora’, Giorgio Lauro, Claudio Sabelli Fioretti, il conduttore di ‘Porta a Porta’ Bruno Vespa, Claudio Lotito, Alberto Angela, Giuseppe Cruciani e Mauro Corona. Questi alcuni dei nomi più bizzarri votati da senatori e deputati nel corso della prima votazione per il presidente della Repubblica. Come previsto, la votazione è andata a vuoto: 672 sono state le schede bianche, i due terzi del plenum, lo stesso numero richiesto per l’elezione nei primi tre scrutini. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Daad Alfonso, passando per il portiere campione del Mondo ’82allo storico ‘responsabile’ berlusconiano Antonio Razzi. E ancora il conduttore di ‘Un giorno da pecora’, Giorgio Lauro, Claudio Sabelli Fioretti, il conduttore di ‘Porta a Porta’ Bruno Vespa, Claudio Lotito,, Giuseppee Mauro Corona. Questi alcuni deipiù bizzarri votati da senatori e deputati nel corsovotazione per il presidenteRepubblica. Come previsto, la votazione è andata a vuoto: 672 sono state le, i due terzi del plenum, lo stesso numero richiesto per l’elezione nei primi tre scrutini. ...

