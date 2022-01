Caterpillar non vuole stoppare i licenziamenti: governo irritato. I sindacati: la mobilitazione va avanti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il muro opposto dalla Caterpillar alla richiesta dei sindacati di stoppare la chiusura dello stabilimento di Jesi e bloccare i 270 licenziamenti previsti ha irritato anche il ministero dello Sviluppo Economico e quello del Lavoro. Sono «proposte irricevibili» quelle ricevute venerdì pomeriggio al primo tavolo andato in scena via webcam su convocazione del Mise: da quando lo scorso 10 dicembre il direttore Jean Mathieu Chatain ha comunicato l’intenzione di sbaraccare e buttare fuori tutti i lavoratori, di fatto, la trattativa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il muro opposto dallaalla richiesta deidila chiusura dello stabilimento di Jesi e bloccare i 270previsti haanche il ministero dello Sviluppo Economico e quello del Lavoro. Sono «proposte irricevibili» quelle ricevute venerdì pomeriggio al primo tavolo andato in scena via webcam su convocazione del Mise: da quando lo scorso 10 dicembre il direttore Jean Mathieu Chatain ha comunicato l’intenzione di sbaraccare e buttare fuori tutti i lavoratori, di fatto, la trattativa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

