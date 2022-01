Quirinale, Di Battista: “Spettacolo indecoroso della politica” (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – “Credo sia uno Spettacolo poco decoroso, sia per i nomi che circolano ma soprattutto in virtù della manifesta visione di un distanziamento che vi è tra pubblica opinione e politica. C’è una disaffezione totale dei cittadini, le persone non votano più perché si rendono conto di non avere la licenza di incidere”. Lo ha detto l’ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista (foto), ospite di SkyTg24, a proposito dell’elezione del presidente della Repubblica. “Nel 2018 hanno votato per un governo di cambiamento e oggi si ritrovano con Brunetta ministro, Carfagna ministro, Draghi presidente del Consiglio – prosegue l’ex esponente del Movimento 5 Stelle – si trovano partiti che riescono a tirare fuori il nome di Berlusconi, oppure Draghi che dovrebbe lasciare Palazzo Chigi e un lavoro che non è stato ... Leggi su lopinionista (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – “Credo sia unopoco decoroso, sia per i nomi che circolano ma soprattutto in virtùmanifesta visione di un distanziamento che vi è tra pubblica opinione e. C’è una disaffezione totale dei cittadini, le persone non votano più perché si rendono conto di non avere la licenza di incidere”. Lo ha detto l’ex parlamentare del M5S Alessandro Di(foto), ospite di SkyTg24, a proposito dell’elezione del presidenteRepubblica. “Nel 2018 hanno votato per un governo di cambiamento e oggi si ritrovano con Brunetta ministro, Carfagna ministro, Draghi presidente del Consiglio – prosegue l’ex esponente del Movimento 5 Stelle – si trovano partiti che riescono a tirare fuori il nome di Berlusconi, oppure Draghi che dovrebbe lasciare Palazzo Chigi e un lavoro che non è stato ...

