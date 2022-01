Diretta Milan-Juventus 0-0, Giroud di testa, Szczesny ancora senza problemi (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Milan di Stefano Pioli per rimanere agganciato al treno dello scudetto. La Juventus di Massimiliano Allegri per entrare in zona Champions, sfruttando il pareggio dell'Atalanta di ieri sera. Il... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 gennaio 2022) Ildi Stefano Pioli per rimanere agganciato al treno dello scudetto. Ladi Massimiliano Allegri per entrare in zona Champions, sfruttando il pareggio dell'Atalanta di ieri sera. Il...

Advertising

Paolo78475202 : @90ordnasselA Vedere da 40 anni tutte le ns partite e vedere un milan juve .....a livello di applicazione del regol… - SouzaEluam : RT @Corriere: Milan-Juve: Allegri con Rugani per De Ligt, Pioli ha Leao con Ibra Diretta 0-0 - zazoomblog : Diretta Milan-Juventus 0-0 poche emozioni allintervallo è parità - #Diretta #Milan-Juventus #poche - CalcioOggi : Milan-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport - nishibaebi : Ma perché mi arrivano le notifiche in diretta di milan-juventus non me ne frega nulla -